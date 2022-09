Un errore grossolano per concludere nel peggiore dei modi un match da incubo per il Bayer Leverkusen. A regalare il gol del 4-0 al Bayern Monaco, al minuto 84 della gara di Bundesliga, ci ha pensato Lukas Hradecky: nel tentativo di impostare dal basso, il portiere del Bayer sbaglia il passaggio e serve involontariamente un assist a Thomas Müller che il tedesco non può fare altro che spingere in porta