Clamoroso cambio in panchina per il Bayern Monaco che ha deciso di esonerare Julian Nagelsmann: la decisione verrà ufficializzata venerdì dopo un appuntamento con l'allenatore. Al suo posto arriverà Thomas Tuchel: per lui pronto un contratto di due anni e mezzo. Come nel 2021 l'ex Chelsea proverà a vincere la Champions da subentrato dopo l'esonero in un altro club