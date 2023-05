Brutta disavventura per André Silva, attaccante del Lipsia con un passato nel Milan. Nel corso della gara di Coppa di Germania con il Friburgo, l'attaccante portoghese è stato colpito da una monetina lanciata dagli spalti dai tifosi della squadra di casa. Nessuna conseguenza per lui, solo un grande spavento. Guarda il video

Brutta disavventura per André Silva, ex attaccante del Milan, nel corso della gara tra Friburgo e Lipsia, valida per la semifinale di Coppa di Germania, vinta 5-1 dalla squadra ospite. Attorno al 70' della gara, si è acceso un parapiglia tra i calciatori delle due squadre a seguito di una spinta di Kubler ai danni del portiere del Lipsia Blaswich, che accusava il calciatore del Friburgo di essere intervenuto troppo energicamente ai danni di un compagno di squadra. La reazione di Blaswich (che è anche stato ammonito) non è piaciuta ai tifosi del Friburgo che hanno cominciato a lanciare in campo vari oggetti, tra cui delle monete. A farne le spese è stato l'attaccante portoghese, che si stava riscaldando sotto la curva dei tifosi di casa ed è stato colpito in testa da una monetina di due euro. André Silva si è accasciato a terra provocando l'ira dei tifosi del Friburgo, che sono stati calmati grazie all'intervento di Grifo, Gregoritsch, Keitel e Gunter. L'attaccante portoghese è rimasto sotto shock, ma sta bene.