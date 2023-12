Non è arrivata la fuga in vetta alla Bundesliga, ma il Bayer Leverkusen allunga e resta la grande rivelazione della stagione in Germania. La squadra di Xabi Alonso rischia sul campo dello Stoccarda terzo in classifica, pareggia e sfiora il colpo nel finale. Decidono i gol di Fuhrich e Wirtz, qualche rimpianto per la chance di Tah all'87' ma finisce 1-1 alla MPH Arena. Come cambia la classifica? Dopo il clamoroso 5-1 incassato sabato dal Bayern Monaco a Francoforte , il Bayer Leverkusen sale a quota 36 punti a +4 sui bavaresi che hanno tuttavia una partita in meno : rinviata al prossimo 24 gennaio la sfida casalinga contro l’Union Berlino, che non era stata disputata il 2 dicembre a causa della forte nevicata abbattuta su Monaco. Giochi apertissimi in Bundes ma, nonostante due pareggi negli ultimi 180 minuti, le 'Aspirine' restano l'unica imbattuta nei top 5 campionati d'Europa con numeri esaltanti. Sarà l'anno giusto per il club che non ha mai sollevato il Meisterschale in 119 anni di storia? Chi si augura il contrario è il grande acquisto estivo del Bayern .

La maledizione di Kane

Pagato 95 milioni di euro, Harry Kane ha salutato il Tottenham dopo esserne diventato il miglior marcatore di tutti i tempi (280 gol). Un’avventura iniziata nell’academy del club nel 2004 e conclusa dopo 435 partite, addio doloroso per uno dei migliori bomber all-time anche in Nazionale (nessuno come lui ha segnato 62 reti con l’Inghilterra). Mai il Bayern aveva pagato una cifra simile per un giocatore, nuovo numero '9' pronto a interrompere un'autentica maledizione: vincere il suo primo trofeo di squadra in carriera. E dire che non erano mancate le occasioni per riuscirci: sfumata due volte la Coppa di Lega inglese (finali del 2015 e del 2021), addirittura una Champions persa nel 2019 contro il Liverpool. E come dimenticare l'Europeo svanito a Wembley per la gioia dell'Italia intera? La sua quinta chance era arrivata lo scorso 12 agosto a poche ore dal trasferimento in Germania: debutto nell’ultima mezz’ora contro il Lipsia, che trionfa 3-0 nella Supercoppa tedesca. Quattro mesi più tardi "Hurricane" si è definitivamente preso il Bayern: capocannoniere con 18 gol in 13 partite di Bundes fra triplette e prodezze da centrocampo, reti che diventano 22 considerando anche la Champions. Ma la squadra di Tuchel è già uscita di scena in Coppa di Germania (out col Saarbrucken iscritto alla terza divisione) e resta in corsa 'solo' per due obiettivi in stagione. Dopo valanghe di gol e di milioni, Kane vuole il suo primo titolo a 30 anni. Sarà la volta buona?