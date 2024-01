L'allenatore dell'Union Berlino, che durante la sfida col Bayern ha tirato una manata a Sané, fermato per tre turni e sanzionato con una multa da 25mila euro. Dopo le scintille con l'attaccante aveva detto: "Chiedo scusa ma non a Sané"

Tre giornate di squalifica e una multa da 25mila euro . Questa la sanzione che la Federazione calcistica tedesca ha inflitto a Nenad Bjelica , allenatore dell’ Union Berlino che ha schiaffeggiato Leroy Sané durante il recupero della 13esima giornata di Bundesliga giocata ieri sera contro il Bayern Monaco . L’allenatore croato, che in Italia ha guidato lo Spezia nel 2014-2015, salterà dunque le prossime tre gare dell’Union Berlino contro Darmstadt, Lipsia e Wolfsburg .

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Bjelica: "Chiedo scusa ma non a Sané"

L’episodio è accaduto nella sfida di ieri sera tra Bayern Monaco e Union Berlino. I padroni di casa erano già in vantaggio, quando al minuto 75 l’allenatore degli ospiti ha rifilato una manata all'attaccante avversario Leroy Sané, dopo una discussione nata per la contesa di un pallone uscito fuori da campo. Bjelica è stato espulso immediatamente e a fine gara è tornato sull’episodio, scusandosi ma solo parzialmente: “Chiedo perdono, ma non a Sané".