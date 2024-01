Il Bayern vince e torna a -1. Ora il Leverkusen

Nella 19^ giornata di Bundesliga il Bayern Monaco batte 3-2 l'Augsburg, vittoria che vale il momentaneo -1 dalla vetta. Bene anche Werder Brema e Stoccarda, che, anche grazie ad un super Undav - tripletta per lui - ne fa 5 al Lipsia e consolida il terzo posto in classifica. Doppio 1-1 in Hoffenheim-Heidenheim e in Wolfsburg-Colonia. Dalle 18.30, live su Sky Sport, tocca al Leverkusen, primo della classe, contro il Borussia M'Gladbach, con la possibilità di tornare a 4 punti di vantaggio sulla seconda

