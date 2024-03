Il Bayern ne fa cinque al Darmstadt e si riporta a -7 dal Leverkusen, impegnato domani, 17 marzo, sul campo del Friburgo. Da segnalare che, con la rete di oggi, Harry Kane ha battuto il record di gol in una stagione d'esordio in Bundesliga (31). L'inglese è però costretto a uscire per infortunio dopo essersi scontrato con il palo. Bene anche Augsburg (3-1 contro il Wolfsburg), Union Berlino (2-1 sul Werder) e Mainz (battuto 2-0 il Bochum). Pari Heidenheim-Borussia M'Gladbach: 1-1

CLASSIFICA