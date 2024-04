Il sogno di un'intera città è diventato realtà: il Bayer Leverkusen ha conquistato per la prima volta nella sua storia il Meisterschale. Decisiva la netta vittoria per 5-0 sul Werder Brema che ha decretato l'aritmetica certezza del titolo con 5 giornate di anticipo. Da lì l'invasione in campo dei tifosi e l'inizio di una festa che durerà a lungo: ecco le immagini più belle

BAYER CAMPIONE: 5-0 AL WERDER. GLI HIGHLIGHTS