A 42 anni, e dopo appena 18 mesi da allenatore ad alto livello, Xabi Alonso ha cambiato la storia di una città intera. Leverkusen, 160mila abitanti all'ombra di Colonia, esiste di fatto grazie alla Bayer, tanto che la squadra di calcio era stata fondata nel 1904 come dopolavoro degli operai. Infatti il soprannome del club è Werkself, gli undici della fabbrica. L'altro invece, almeno fino ad oggi, era Neverkusen perché non vinceva mai. Nel 2002 per dire in tre settimane avevano perso Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Poi è arrivato lui, Xabi Alonso: idee chiare, precise, anche nelle difficoltà. E se va male mettiamoci il cuore. Come nelle tantissime rimonte, su tutte la doppietta di Schick fra il 93’ e il 97’ in Europa League contro il Qarabag. Ha rilanciato la carriera di Xhaka, aiutato Wirtz a diventare il fenomeno che tutta la Germania aspettava, trasformato Grimaldo nel miglior terzino d'Europa. E in allenamento ci pensa lui a spiegare come si fa. Gliel'hanno anche detto: Mister, puoi mostrarci gli schemi ma tanto uno che imposta come te, in squadra, non ce l'abbiamo.