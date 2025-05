Duro scontro di gioco in Bundesliga nel corso della sfida tra Heidenheim e Bochum. Protagonisti Kevin Muller e Ibrahima Sissoko, con il portiere dei padroni di casa che dopo il contrasto ha perso i sensi e, dopo circa 10 minuti di cure, è stato portato via in barella. Per il tedesco si tratta di una commozione cerebrale. Di seguito la ricostruzione su quanto accaduto

GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA