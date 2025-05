Giornata di festa per i bavaresi, che hanno celebrato il 34° Meisterschale all'Allianz Arena e omaggiato il leggendario Thomas Muller. Abbraccio di tutto lo stadio per la bandiera del club, che ha salutato dopo 25 anni con 749 presenze (record all-time), 248 gol e 33 trofei. In campo è arrivata un'altra vittoria, 2-0 al 'Gladbach con Kane e Olise. E durante la premiazione proprio 'Hurricane' ha sollevato il suo primo titolo

