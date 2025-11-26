Stopper roccioso e con il vizio del gol (addirittura 58 in carriera), tra i migliori interpreti del ruolo di libero tra gli anni '70 e '80: qualcuno lo ricorderà anche al Mondiale '82, in panchina nella finale poi vinta dagli Azzurri sulla Germania. E dire che non sarebbe dovuto nemmeno essere un calciatore, dopo che a soli 8 anni un tumore alla pupilla obbligò la famiglia a optare per l'asportazione dell'occhio destro