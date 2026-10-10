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Nkunku show in Lipsia-Eintracht: il VIDEO della tripletta dell'ex Milan

lipsia

Tre gol in nemmeno 45' per Christopher Nkunku che splende col Lipsia. L'attaccante, che si è trasferito in estate dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28, ha realizzato la sua quarta tripletta in carriera nel match vinto 6-0 contro l'Eintracht. È il quarto gol della sua seconda esperienza in Germania per l'attaccante francese (in rossonero l'anno scorso era arrivato a quota 8). Guarda il VIDEO qui sopra delle tre reti

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