Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

St. Pauli alla ricerca del nuovo inno: tra i brani proposti c'è anche "Bella Ciao"

zweite bundes

Oltre 4.000 proposte arrivate per il nuovo brano del club della seconda serie tedesca: tra Elvis e i Depeche Mode spunta anche la versione tedesca di 'Bella ciao'. Dopo la cancellazione dello storico inno per i legami con il nazismo di uno degli autori, tocca ai tifosi votare la nuova canzone simbolo

ST. PAULI: LA TIFOSERIA, L'INNO, LA POLITICA

Cos'hanno in comune Elvis Presley, i Depeche Mode e 'Bella Ciao'? Sono tutti in lizza per diventare il nuovo inno ufficiale del St. Pauli. Il club tedesco, attualmente settimo in seconda divisione dopo essere retrocesso dalla Bundesliga a maggio, ha chiesto ai tifosi di proporre e scegliere il nuovo inno della squadra tramite un voto online. Tra le candidature, accanto a celebri hit internazionali e grandi classici del rock e del pop, c'è anche la versione tedesca di 'Bella Ciao' del cantautore Hannes Wader. "Questa straordinaria partecipazione dimostra quanta passione e creatività animino società e tifoseria", scrive il club. Nel 2025 la società aveva ritirato lo storico inno 'Das Herz von St. Pauli' ('Il cuore di St. Pauli'), dopo aver scoperto il passato nazista di Josef Ollig, uno degli autori del brano. Questa decisione non è un caso isolato, ma riflette appieno l'identità della squadra, riconosciuta come uno dei club più di sinistra, antifascisti e inclusivi nel mondo del calcio. Anche per questo motivo, 'Bella Ciao' si sposerebbe perfettamente con l'anima del club.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Bundesliga: Altre Notizie

Numero da circo di Maza: ne salta due così. VIDEO

Bundesliga

"Un numero da circo" quello di Ibrahim Maza, talento classe 2005 del Bayer Leverkusen. In mezzo a...

Zoma, 7 gol in 7 partite con il Norimberga

2. BUNDESLIGA

Settimo gol in sette partite di Zweite Bundesliga (seconda divisione tedesca) per l'attaccante...

Nkunku show: l'ex Milan ne fa tre in 45'. VIDEO

lipsia

Tre gol in nemmeno 45' per Christopher Nkunku che splende col Lipsia. L'attaccante, che si è...

Neuer, errore clamoroso: subisce un gol da record

video

Robin Fellhauer entra nella storia della Bundesliga segnando dopo appena 8 secondi in...

Zoma: "Che emozione l'esordio in Nazionale"

A SKY SPORT

Atteso dalla sfida di sabato tra il suo Norimberga e il Wolfsburg (diretta alle 20.30 su Sky...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE