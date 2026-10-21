St. Pauli alla ricerca del nuovo inno: tra i brani proposti c'è anche "Bella Ciao"

Cos'hanno in comune Elvis Presley, i Depeche Mode e 'Bella Ciao'? Sono tutti in lizza per diventare il nuovo inno ufficiale del St. Pauli. Il club tedesco, attualmente settimo in seconda divisione dopo essere retrocesso dalla Bundesliga a maggio, ha chiesto ai tifosi di proporre e scegliere il nuovo inno della squadra tramite un voto online. Tra le candidature, accanto a celebri hit internazionali e grandi classici del rock e del pop, c'è anche la versione tedesca di 'Bella Ciao' del cantautore Hannes Wader. "Questa straordinaria partecipazione dimostra quanta passione e creatività animino società e tifoseria", scrive il club. Nel 2025 la società aveva ritirato lo storico inno 'Das Herz von St. Pauli' ('Il cuore di St. Pauli'), dopo aver scoperto il passato nazista di Josef Ollig, uno degli autori del brano. Questa decisione non è un caso isolato, ma riflette appieno l'identità della squadra, riconosciuta come uno dei club più di sinistra, antifascisti e inclusivi nel mondo del calcio. Anche per questo motivo, 'Bella Ciao' si sposerebbe perfettamente con l'anima del club.