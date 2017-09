Una serata perfetta per il Paris Saint Germain, che alla prima partita di Champions League contro un'altra big d'Europa domina in lungo e in largo, conquistando una netta vittoria per 3-0. I parigini si sono imposti sul Bayern al Parco dei Principi per 3-0 con le reti di Dani Alves, Cavani e Neymar. Proprio questi ultimi due sono stati protagonisti nelle ultime settimane di una polemica scaturita dopo il litigio per tirare un rigore in un match di Ligue 1. Dopo le varie vicissitudini, ovvero il rifiuto di un milione di euro del Matador per far tirare i rigori al brasiliano e il mancato invito dell'uruguaiano alla festa di Thiago Silva, nella partita di Champions sembra essere arrivata la pace. Dopo il gol del 3-0 firmato da Neymar, c'è stato un abbraccio pacificatore tra i due, che in campo non si sono fatti condizionare dai litigi di spogliatoio. Dopo la partita Cavani ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita e sulla vicenda: "Abbiamo giocato una bella partita, abbiamo trovato subito il gol che ci ha dato la possibilità di gestire meglio il pallone e ripartire. Poi abbiamo segnato nei momenti giusti e la partita si è chiusa. Dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto cose positive, abbiamo anche sofferto da grande squadra: siamo felici e speriamo di continuare così".