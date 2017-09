Pipita decisivo, come non succedeva da tempo. "Gioco da dieci anni in Europa e ho fatto tanti gol, sono sempre stato tranquillo. L'importante è lavorare con calma, solo così si può tornare ad ottenere buoni risultati. Io non mi lascio disturbare dalle critiche, l'importante è avere fiducia in se stessi. E' facile parlare adesso, quando le cose vanno bene, ma non ci sono tante persone quando le cose vanno male. I tifosi oggi mi hanno dato una grinta incredibile prima di entrare", parola di Gonzalo Higuain. Una rete dopo appena 8 minuti dal suo ingresso in campo, gara con l’Olympiacos sbloccata e Juventus che porta a casa i tre punti. Per Higuain una soddisfazione doppia, per un gol davvero atteso: "Di chi è il merito? Di tutti quelli che mi hanno accompagnato. Questo gol è per me e per i miei compagni, oltre che per i tifosi. Oggi è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Anche per tutte le persone che sono state accanto a me"

"Le critiche non mi disturbano. Ho abituato tutti troppo bene"

Il Pipita però non vuol sentire parlare di rivincita, dopo le tante critiche dell’ultimo periodo: "Non è una rivincita, ma sono contento di aver aiutato la squadra. Bisogna continuare su questa squadra, lavorando, che è l'unico modo che ti ripaga. Sai come cambiano veloce le opinioni, le critiche: ma io non mi faccio disturbare da questo. Mi sento sempre meglio. La cosa più importante nel calcio è avere la testa libera. Sentivo che da due tre partite non segnavo, che ero in crisi, ma è meglio così, perché vuol dire che li ho abituati bene, segnando tanto, ogni partite", ha concluso Higuain.