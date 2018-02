Allegri si sfoga: "Follia pensare di vincere 3-0"

"L'obiettivo primario è il campionato"

Juve apparsa sorpresa dal pressing degli Spurs: "Loro sono stati sorpresi dal nostro avvio e qualcosa dovevano fare - ha continuato Allergi - Noi abbiamo subito perché eravamo bassi con gli esterni. Dispiace, siamo stati rimontati due volte e questo fa sì che ci giocheremo la qualificazione a Londra". Sull'atteggiamento della squadra: "Il Tottenham ci ha schiacciato. Dopo quei 25 minuti in cui siamo stati tenuti bassi dal Tottenham non siamo riusciti a salire. Quanto peseranno i recuperi? Domani Dybala si allena con la squadra. Matuidi sta progredendo, come Howedes. Manca quasi un derby. Ora c'è il derby, poi un altra gara di campionato e di Coppa Italia". E ancora: "La Champions è un sogno e un obiettivo, ma vincerla non è facile. Credo che si sia persa un po' di obiettività. La Juve gioca per vincere, ma non è la favorita. Non si può andare in finale tutti gli anni. Io credo che i ragazzi stiano facendo una grandissima stagione, ma da qui a pensare che i ragazzi vincano un ottavo di finale 3-0 ce ne passa. E questa cosa mi fa girare le scatole, perché non si ha l'idea della dimensione delle altre squadre. L'obiettivo primario è il campionato: non è poco e non è facile. Poi cercheremo di andare avanti in Champions. Però un 2-2 di stasera non può deprimere l'ambiente, non l'accetto. Qui si hanno alti e bassi da paura", ha concluso.

Immancabile, come da tradizione, il suo tweet post-partita. In cui predica entusiasmo e positività, dopo essersi detto orgoglioso per la prova sostenuta contro un avversario forte come il Tottenham.