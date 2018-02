Juve-Tottenham, formazioni ufficiali. LIVE 20.45

FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Douglas Costa, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Allegri

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembelé; Eriksen, Alli, Lamela; Kane. Allenatore: Pochettino



STATISTICHE & CURIOSITÀ

Nella Juventus, Paulo Dybala, Andrea Barzagli, Blaise Matuidi e Juan Cuadrado non sono riusciti a recuperare dai loro rispettivi infortuni. Per questo motivo, non sono stati inseriti nella lista dei convocati per la sfida al Tottenham. Un altro escluso è stato Stephan Liechtsteiner, che era rientrato nella lista UEFA dopo il mancato inserimento per i gironi di Champions League. Al suo posto, fuori Benedikt Howedes. Federico Bernardeschi ha vinto il ballottaggio a tre che lo vedeva concorrere per una maglia da titolare con Rodrigo Bentancur e Stefano Sturaro: nel caso avesse vinto uno dei due centrocampisti, Massimiliano Allegri si sarebbe schierato a 3 a metà campo. Toby Alderweireld è rimasto a Londra per recuperare dall'ultimo infortunio, con l'obiettivo di entrare presto in fporma per aumentare le rotazioni di Mauricio Pochettino. Per l'allenatore degli Spurs, sarà una sfida "in casa": i suoi avi, infatti, sono nati in Piemonte prima di emigrare in Argentina, dove la pronuncia del cognome è stata traslata in spagnolo. Sciolti i dubbi della vigilia, il manager del Tottenham ha optato per l'impiego di Lamela: l'ex romanista ha fatto fuori dall'XI iniziale il coreano Son. La Juventus è imbattuta in 19 delle ultime 21 partite di Champions League. Il Tottenham, di contro, ha vinto 6 delle ultime 7 gare in cui ha segnato almeno due reti. In 5 di questi 6 match, era in vantaggio già a fine primo tempo. Nelle ultime 8 di Champions, gli Spurs hanno preso parte a partite con almeno 3 gol segnati. Le ultime 3 della Juventus in Coppa, invece, sono state molto più bloccate nel risultato, con al massimo 2 gol.