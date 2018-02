Uomo mercato

Se la carica di presidente è solo un sogno, ecco però che il legame di Nadal con club è stato anche concreto, come quando il trasferimento di Marco Asensio dal Mallorca al Madrid avvenne anche grazie a lui, nell’estate del 2015. La rivelazione venne raccontata da Florentino Perez, e poi confermata dallo stesso Asensio: “Sì, l'aneddoto è vero - disse il centrocampista spagnolo in un'intervista a RealmadridTV - ai tempi Rafa chiamò Florentino Perez dicendogli che il Real non doveva lasciarsi scappare uno come me”. Ma non finisce qui, perché nell’affare Asensio - tra i talenti più brillanti del futuro del Real - l’aiuto del tennista spagnolo fu doppio. Con lo stesso Perez ad ammettere di aver chiesto un mano a Nadal anche per chiudere l’affare. Come? “Sfruttando” lo zio come intermediario. Miguel Ángel infatti, dopo le stagioni in blaugrana chiuse la carriera proprio nel Mallorca, fino a diventarne direttore sportivo. Fu allora che Rafa alzò il telefono e chiamò lo zio per trasmettere le volontà del club di acquistare Asensio.