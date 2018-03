Psg-Real Madrid, minuto di silenzio da brividi per Davide Astori

La tragica scomparsa di Davide Astori ha colpito tutto il mondo del calcio, italiano e non. I messaggi di solidarietà alla famiglia del difensore viola e alla Fiorentina sono arrivati dai più grandi club internazionali. Dopo il minuto di silenzio al Camp Nou in occasione di Barcellona-Atletico Madrid e il gesto di Antonio Conte (sceso in campo con il lutto al braccio in occasione della sfida del suo Chelsea contro il Manchester City), sono arrivate altre manifestazioni di solidarietà dal martedì di Champions League. L'UEFA aveva annunciato che tutte le partite di Champions League ed Europa League della settimana sarebbero state precedute da un minuto di silenzio per ricordare il capitano viola scomparso domenica a Udine. E così è stato nelle prime due gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma ad Anfield Road e al Parco dei Principi. Liverpool e Porto, Paris Saint Germain e Real Madrid: tutti in silenzio per ricordare Davide Astori. Tanti campioni commossi al Parco dei Principi: da Mbappé a Cavani, passando per Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. Il più commosso di tutti, ovviamente, era Marco Verratti, che con Davide Astori ha anche condiviso tante esperienze in Nazionale: occhi lucidi per il centrocampista del Paris Saint Germain.