E chissà che i loro destini non possano incrociarsi per davvero anche in semifinale. Perché, al momento, in attesa di Real-Juve e del Bayern che parte con un vantaggio sul Siviglia di Montella, in semifinale ci sono loro. Liverpool e Roma, capaci dell’impresa. Klopp di battere per tre volte di fila un Manchester City che sembra letteralmente imbattibile. E la Roma - una grande e immensa Roma - capace di schiantare il Barcellona con una partita perfetta. Di quelle da ricordare per sempre. Di quelle che, il giorno dopo, al risveglio nel proprio letto, quasi si fatica a crederci. Invece è tutto vero, è successo. E incredulo - di un cappotto così clamoroso in una notte magica - lo era proprio anche Jurgen Klopp: “Roma qualificata? Quando me lo hanno detto nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita ho pensato fosse uno scherzo - ha detto il tedesco alla guida dei Reds - non voglio essere assolutamente irrispettoso della Roma, sono una squadra fantastica, ma non mi aspettavo questa rimonta. E lo hanno anche fatto senza Salah”.