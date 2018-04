Roma, l'impresa Champions sui giornali: rassegna

Un'impresa straordinaria destinata a essere ricordata a lungo: Roma che batte 3-0 il Barcellona, ribalta la sconfitta per 4-1 della gara d'andata del Camp Nou e si qualifica alle semifinali di Champions League: sulle prime pagine dei giornali italiani e stranieri i titoli sono tutti per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco. "Imperiali!", scrive la Gazzetta dello Sport che pubblica la foto dell'esultanza dei calciatori giallorossi. La rosea poi aggiunge: "Storica 'Remuntada' giallorossa: 3-0 e semifinale. Una grande Roma ribalta il Barcellona. Dzeko e De Rossi trascinano i compagni all'epica impresa contro Messi, completata da Manolas". Il Corriere dello Sport esalta la prova dei giallorossi: "Roma nel mito. Champions, leggendaria remuntada: 3-0 al Barcellona di sua maestà Leo Messi. I giallorossi irrompono in semifinale. Dzeko e Di Francesco: sì, arriveremo a Kiev". Anche Tuttosport dedica il titolo principale all'impresa di Manolas e compagni: "Estasi Roma! Juve, visto che si può?".

Le prime pagine spagnole: "Fallimento senza scuse"

Se i titoli delle prime pagine sportive italiane esaltano giustamente la straordinaria vittoria della Roma, i principali quotidiani sportivi spagnoli provano invece ad analizzare il clamoroso tonfo del Barcellona. "Fallimento senza scuse. Il Barcellona rimontato in una partita davvero mal giocata si ritrova, di nuovo, fuori dalla Champions ai quarti. Valverde ha preparato una gara difensiva e la reazione della sua squadra è stata tardiva per riuscire a evitare l’eliminazione", si legge su Sport. "La caduta di Roma", titola il Mundo Deportivo, che poi aggiunge: "Un Barcellona irriconoscibile e nuovamente ko nei quarti dopo la disfatta dell'Olimpico. Dzeko, De Rossi e Manolas firmano la sentenza blaugrana. Per il terzo anno consecutivo al Camp Nou non si giocherà una semifinale di Champions". Marca titola: "Fallimento totale in Europa. Il Barcellona e il City di Guardiola cadono in maniera strepitosa ai quarti".