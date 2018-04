Dzeko, Coutinho e l’importanza delle scelte giuste

In casi come questi si sottolinea sempre come sia la vittoria di un gruppo. Una volta tanto però è soprattutto la vittoria di chi è rimasto, di chi ha creduto in quel gruppo, nel famoso “progetto”. Roma-Barcellona è la vittoria di Edin Dzeko, che il 19 gennaio aveva già un piede sulla scaletta dell’aereo diretto a Londra, destinazione Chelsea. Erano i Blues approdati agli ottavi chiudendo il girone alle spalle proprio della Roma (3-3 e 3-0 per i giallorossi nei due confronti diretti) ma che in tanti davano come certi protagonisti del cammino in Champions, vuoi per l’abitudine a frequentare quel palcoscenico negli ultimi anni, vuoi per la maggiore ambizione del club, vuoi per le garanzie che uno come Antonio Conte può dare. Dzeko, praticamente già venduto, si disse lusingato ma rispose “no grazie” rinuciando a tanti, tanti soldi di Abramovich. Ha preferito un sogno, dato che al Chelsea – piccolo particolare – non avrebbe potuto disputare la Champions. Il Chelsea, al primo ostacolo, si è arenato. Quell’ostacolo si chiamava Barcellona.