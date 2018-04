1984. Tutto comincia, finisce e rinizia in quell'anno letterario. Il romanzo di Orwell raccontava un mondo in cui non vorremmo mai vivere, la finale di Coppa Campioni una partita che nessun romanista vorrebbe mai rivivere. Alberto Aquilani lo sa bene, anche se nato due mesi dopo, proprio nel 1984. Lo sa che c'è qualcosa di maledettamente letterario in questa sfida fra la Roma e il Liverpool, un libro con la copertina rossa come le due maglie vissute, più che indossate, nell'incipit della sua carriera.

Ricordi che riaffiorano nitidi anche ora che sono passate dieci stagioni e tutto è diverso. Il suo campionato è la Liga, la sua squadra è il Las Palmas, la sua casa una bella villa, elegante ma non troppo lussuosa, a sud dell'isola di Gran Canaria dove i palloni, sgonfi per il troppo sole e forse i troppi calci, sono nascosti in ogni angolo di questo piccolo giardino tropicale. In realtà ora Alberto preferisce le palline da golf, come passatempo, divertente retaggio dell'esperienza inglese, un hobby che è più facile coltivare ora che la famiglia è rimasta in Italia "perché" dice "la scuola delle bimbe viene prima di tutto". Alberto ha due meravigliose figlie che lo aspettano a Roma, e dove se no? Nella sua città e in quella di sua moglie, l'attrice Michela Quattrociocche, e anche in questo intimo quadretto familiare c'è una pennellata di rosso che ha a che fare con Liverpool.

"Quando ho conosciuto mia moglie era il 2009 e nello stesso anno decisi di lasciare l'Italia per la Premier. Allora lei lavorava tanto e faceva avanti e indietro, ma siamo usciti insieme dal guscio familiare per la prima volta, è stato un po' come tagliare il cordone, diventare adulti: Liverpool ha cambiato la mia vita in tutti i sensi. Per me, romanista nato nel 1984, non poteva che essere nel mio destino".

Quella finale ti è stata raccontata da tuo padre quando eri bambino?

Tutti i romanisti la vedono come la partita nera che ha segnato la storia del club, e il Liverpool come la squadra che ci ha impedito di vivere un sogno. In famiglia me l'hanno raccontata tutti perché quella delusione ha messo alla prova una generazione intera. Quando a casa dissi che mi sarei trasferito a Liverpool ormai la ferita si era rimarginata ma qualcuno mi ha detto: "Certo che ti potevi scegliere un'altra squadra".