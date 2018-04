Astinenza? Il Liverpool non può fare a meno di Salah

La prima stagione del 25enne Salah al Liverpool è a dir poco devastante. Finora ha realzzato 43 gol, 31 in Premier League e 10 in Champions. E, come se non bastasse, si contano anche 15 assist. Evidente che il Jurgen Klopp, allenatore dei Reds, non possa fare a meno dell'ex romanista che finora è sceso in campo per 3.735 minuti.



Rispetto per la Roma

Nella partita di Anfield, inoltre, Salah si è fatto notare anche per non aver esultato. Nulla di nuovo e rivoluzionario nel mondo del calcio, certo, ma un gesto sincero e rispettoso nei confronti della Roma. "Non è facile per me, amo il club, amo la città e so che mi amano", ha detto il giocatore che il 2 maggio tornerà all'Olimpico per il match di ritorno. Stadio dove ha giocato dal 2015 al 2017.