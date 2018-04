Al 75° minuto tutto Anfield si è alzato in piedi. Lui ha segnato e chiesto scusa ai suoi vecchi tifosi. Ha deliziato e fatto battere le mani a chiunque stesse guardando la semifinale di Champions. Perché Momo Salah - fresco vincitore del titolo di Giocatore dell’anno in Premier - adesso, può veramente puntare a qualcosa di più. I record sono infiniti, una pergamena di primati bruciati e messi nel mirino in una partita da incorniciare. Dal capolavoro sotto l’incrocio fino allo scavetto dopo lo sprint in velocità, la specialità della casa. E i gol in questa Champions League diventano 10, a cui si aggiungono anche 5 assist, due per Mané e Firmino che valgono praticamente già di per sé come reti, visto il pallone praticamente solo da depositare in porta, completamente vuota. Sim Salah Bim! Momo è stato magico, e ci vorrà un incantesimo per fermare un giocatore come lui in stato di estrema grazia.