Dopo la vitotria contro il Chievo la Roma è tutta concentrata sulla semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool. Servirà un'impresa per ribaltare il risultato dell'andata. Soffermandosi sulla sfida tra giallorossi e Reds, Boniek ha detto la sua a "Radio anch'io lo sport": "I miracoli nel calcio sono frequenti, ma non avvengono ogni 6 settimane. Tutti speriamo in un 4-1 o in un 3-0 della Roma, ma il Liverpool non è il Barcellona: più lo attacchi e più ti può fare male in contropiede con giocatori veloci come Salah e Mané. A questi livelli tutto è possibile, la Roma ha fatto due gol in 10 minuti quando è crollato il Liverpool all'andata e all'Olimpico saranno in 70mila a tifarla. Speriamo in un grande miracolo ma non sono convinto si possa ribaltare il risultato dell'andata".