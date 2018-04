Roma-Liverpool è alle porte: in palio c’è la finale di Champions League. Dopo il 3-0 al Barcellona, la squadra di Eusebio Di Francesco va a caccia di un’altra impresa europea: ribaltare il 5-2 di Anfield. Mercoledì sera sarà sold out all’Olimpico, per una partita che la città aspettava da anni. E che, purtroppo, è stata inevitabilmente macchiata dai gravi incidenti avvenuti in Inghilterra all’andata, che hanno portato al ferimento di Sean Cox, in stato di coma ormai da una settimana. A lanciare un messaggio ai tifosi è stato, sulle pagine de Il Romanista, il direttore sportivo del club Monchi: “Mi piacerebbe che Roma fosse colorata di giallorosso - ha detto - Che tutti i tifosi romanisti esponessero le bandiere sui balconi e facessero capire al mondo che Roma tifa Roma. In questo momento in cui si parla di violenza, facciamo capire che il tifoso della Roma non è violento”. Poi sulla sfida con il Liverpool: “Ho letto il comunicato della Curva Sud. Ogni nonno, ogni padre, ogni figlio, ogni nipote: mercoledì scenderanno tutti in campo. Ci credo. Ci crediamo. Daremo tutto. Loro hanno il risultato, noi l’Olimpico”.