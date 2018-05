Tv, stadio e sponsor

Dunque, stando ai numeri ricavati dal rapporto dello Sport Business Institute, ecco i ricavi delle semifinaliste europee in quanto a entrate dalle tv, stadio, introiti commerciali e sponsor sulla maglietta. La Roma è sempre fanalino di coda delle quattro, a inseguire le grandi anche dal punto di vista economico. Le tv hanno portato in dote 105 milioni nelle casse dei giallorossi, tanti ma pochi in confronto agli oltre 180 milioni del Liverpool, superiori (il peso dei diritti in Premier è evidente) anche ai 146 del Bayern, ma sotto ai 236 della strapotenza Real. I ricavi dai biglietti dello stadio vedono dunque i Blancos sempre in testa al gruppo con 136 milioni di introiti, seguiti dai quasi 98 dei tedeschi, gli 80 dei Reds e i 35 della Roma. Il confronto tra sponsor, poi, è forse il dato più impietoso. Le entrate commerciali per la Roma superano di poco i 30 milioni, numeri che non hanno assolutamente nulla a che vedere con i 161 milioni del Liverpool, per non parlare degli oltre 300 sia per Real che per Bayern (questa volta in testa alla classifica). Infine, chiude il gruppo degli introiti parziali lo sponsor sulle maglie. In questo senso è molto chiara la missione della Roma, dopo il recente legame commerciale con Qatar Airways, il cui brand sulla maglia apparse per la prima volta nella semifinale di andata contro il Liverpool, e il cui legame durerà fino al 2020-21. L’obiettivo è rendere questi numeri una realtà progressivamente in aumento, e continuare a scalare le gerarchie del business calcistico europeo. Il nuovo Main Global Partner giallorosso ha già prodotto 13,5 milioni di entrate. Meno però, al momento, dei 35 del Liverpool, legata a Standard Chartered, e del Bayern, sotto contratto con T-Mobile. In cima, manco a dirlo, ecco il Real coi 70 milioni di Fly Emirates.