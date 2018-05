Neymar con CR7? Compatibili

Chi giocherà titolare? Qualche dubbio ma anche tante certezze per Ronaldo: “Non importa chi gioca: Bale è un pericolo, ed è tornato in forma proprio nel finale di stagione, ma Zidane ha tantissime possibilità tra i vari Isco e Asensio”. Anche se lo spauracchio numero uno è sempre Salah: “Ho letto recentemente di essere stato tra le sue fonti di ispirazione, questo mi fa molto piacere”. Ronaldo, però, non vedrà l’egiziano in azione dal vivo: niente Kiev per lui, sarà ad Ibiza con amici, prima della grande avventura Mondiale con la tv brasiliana: “I favoriti? I tedeschi sono molto forti, ma la Spagna è una grande squadra. Sono aggressivi, compatti, veloci, saranno il grande rivale del Brasile nella Coppa del mondo. Io lavorerò sia per la tv che anche per la Fifa”. Chiusura, dunque, con una battuta di mercato, sul colpo che potrebbe accendere l’estate 2018 di trattative: “Cristiano Ronaldo e Neymar? Assolutamente compatibili. Due buoni giocatori sono sempre meglio insieme che separati. Se Neymar decidesse a un certo punto di andarsene dal Psg, il Real Madrid dovrà fare molta attenzione e provare a prenderlo. Una volta che un giocatore decide di andarsene, non c'è modo di fermarlo, è successa la stessa cosa anche a me, ma non so se sia lo stesso caso anche per Neymar”.