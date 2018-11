Quando Alisson diventa... Alissius. Un déjà-vu tutt'altro che piacevole per i tifosi del Liverpool che, meno di un anno fa, hanno perso la finale di Champions a causa degli errori del portiere tedesco Karius (oggi al Besiktas). Scenario: Marakana di Belgrado, Stella Rossa contro Liverpool per la quarta giornata del girone. I serbi vincono 2-0 e Pavkov segna una doppietta, i tifosi si disperano sui social e sfottono il brasiliano, arrivato in estate per più di 60 milioni.

Alisson come Karius? L'incubo dei tifosi del Liverpool

Minuto 29: l'attaccante della Stella Rossa ruba palla a Wijnaldum e scaglia un destro potente, Alisson si allunga con il braccio più lontano dalla porta e si fa sorprendere. Game, set, match. Non una papera, ma un errore che non è andato giù ad alcuni tifosi del Liverpool che, dopo il dribbling sbagliato contro il Leicester, iniziano ad avere qualche dubbio su di lui. Critiche e sfottò su Twitter, roba del tipo: "Il fantasma di Karius è arrivato a dare fastidio ad Alisson". Oppure: "Quel momento in cui Alisson sembra Karius, l'unica differenza è la barba". Tutta colpa di un (altro) errore.