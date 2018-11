Tre punti per compiere un importante passo in avanti in chiave qualificazione: è un successo prezioso quello ottenuto dalla Primavera della Roma nella quarta giornata della fase a gironi di Youth League. La formazione giallorossa allenata da Alberto De Rossi ha battuto in trasferta il CSKA Mosca per 2-1 grazie alle reti di Riccardi e Bouah, portandosi al secondo posto nel girone G grazie anche al risultato positivo arrivato nell'altra gara del girone in cui il Real Madrid ha sconfitto il Viktoria Plzen. A comandare il raggruppamento ci sono sempre gli spagnoli a quota 12 punti, seconda la Roma con 6 punti, terzo il Plzen con 4 e ultimo il CSKA a quota uno.

Riccardi e Bouah decisivi: Roma ok sul CSKA

Un match assolutamente da non fallire e così è stato per la Roma: la formazione giallorossa è scesa in campo con il piglio giusto ed è passata in vantaggio al 17' grazie alla rete realizzata da Riccardi. Conclusione potente e precisa e Roma avanti. I giallorossi gestiscono bene e allo scadere del primo tempo trovano anche il raddoppio con Bouah sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La reazione del CSKA arriva a inizio ripresa, con Eleev che al 47' accorcia le distanze. I russi credono nella possibilità di riacciuffare il match, ma è la Roma ad andare più volte vicina al 3-1. Al fischio finale, tre importanti punti per la Primavera di De Rossi.

CSKA Mosca-Roma: 1-2

17' Riccardi (R), 45' Bouah (R), 47' Eleev (C)

CSKA Mosca: Zirikov; Zakharov, Erokhin, Karpov, Konyukhov (7' Avanesyan); Eleev, Maradishvili, Tiknizyan; Zhironkin (88' Shekhov), Popov (67' Vostrikov), Yanov. Allenatore: Andrey Aksenov.

Roma: Zamarion; Bouah, Cargnelutti, Bianda, Semeraro; Riccardi, Marcucci, Pezzella; D’Orazio (71' Chierico), Bucri, Cangiano (71' Buso). Allenatore: Alberto De Rossi.

Arbitro: Aleksandrs Golubevs

Ammoniti: Erokhin, Semeraro, Pezzella.