Diario nerazzurro

No, nessun vero indizio di mercato; ma vederlo lì tra i due fuoriclasse dei catalani è ancora una volta un’istantanea perfetta di questo nuovo presidente, “pazzo" come lo era lo storico Moratti e come lo è, ormai per definizione, tutta l’Inter. Sognare, allora, non è del tutto vietato con Steven a capo del club, esattamente come non lo era col grande ex presidente che in ventuno anni ha investito una cifra superiore al miliardo di euro. Li aveva abituati anche così i suoi tifosi Massimo Moratti, con quei colpi di portafoglio, ma soprattutto di cuore, mirati solo al bene della squadra. Vincere, per davvero; come sarà nel magico 2010 che per Zhang è certamente il sogno più grande. “Torneremo” - fu l'hashtag con cui accompagnò la foto su Instagram di un regalo speciale di Javier Zanetti di qualche tempo fa: il gagliardetto della finale dei record contro il Bayern. Quella frase suona ora quasi come una promessa, e una sentenza: se l'Inter può tornare grande per davvero è forse proprio Zhang l'uomo più adatto al compito. E poi, a ritroso nel suo diario social: un cappuccino con scritto “Inter”, la foto col tifoso Giorgio Armani, una torta e un gigantesco uovo di pasqua tutto nerazzurro, la cotoletta, Milano e la Curva Nord. Nelle sue continue dichiarazione d’amore, Steven Zhang non fa altro che condividere l’emozione e la gioia per quella squadra e quel popolo che sente ogni giorno sempre più suo.