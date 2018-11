La Juve si scioglie sul più bello. A un passo da qualificazione e primo posto aritmetico nel Girone H di Champions League, i bianconeri crollano contro il Manchester United: 2-1 in rimonta per i Red Devils allo Stadium, risultato che rimanda i sorrisi della squadra di Allegri alla prossima giornata, quando ci sarà da sfruttare il match point contro il Valencia. Particolarmente critico con i suoi Giorgio Chiellini, che a fine gara ha parlato chiaro: “Abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla, questo match ci deve servire da insegnamento - ha ammesso il difensore - Se vogliamo arrivare a Madrid a giugno, non dobbiamo commettere questi errori. Alla fine non siamo stati bravi e attenti a vincere una partita che avremmo meritato di stravincere. Sconfitta indolore? Si poteva archiviare il discorso qualificazione, ce lo siamo complicati da soli. Dobbiamo migliorare, abbassiamo le ali e torniamo a lavorare. Erano due o tre partite che avevamo in canna una prestazione del genere e oggi è andata così. È un'analisi lucida: meglio comunque perdere ora che a maggio”, ha concluso.

Ronaldo: "Sconfitta indolore, arriveremo primi"

Più pacato nel post gara Cristiano Ronaldo, autore del magnifico gol al volo del momentaneo 1-0: "La Champions è speciale, ma non ti puoi mai rilassare - ha detto - Può succedere di tutto. Abbiamo dominato la partita, abbiamo avuto più occasioni e potevamo chiuderla. Il Manchester non ha fatto niente per meritare la vittoria, ma non è stata fortuna perchè questa si cerca. È stato un nostro regalo. Non è bello perdere, ma questo è forse il momento migliore per subire una sconfitta. Dobbiamo alzare la testa, siamo primi nel girone e sono sicuro che ci qualificheremo come primi".