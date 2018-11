Non ha mai dato segni di cedimento, nemmeno contro mostri sacri come Neymar e Mbappé. Una sicurezza assoluta Kalidou Koulibaly, ancora una volta insuperabile al centro della difesa del Napoli. Nessuna sbavatura per il senegalese, che nell’importante pareggio degli azzurri contro il Paris Saint Germain in Champions League al San Paolo si è reso nuovamente protagonista di una prestazione più che positiva. Un rendimento in costante crescendo per Koulibaly, che sta sfruttando al meglio tutti gli insegnamenti di Carlo Ancelotti. E proprio del suo allenatore ha parlato il difensore al termine dell’incontro ai microfoni di Sky Sport.

"Vorrei diventare come Carletto"

Parole di stima quelle di Koulibaly, conquistato non solo dalla professionalità, ma anche dalla personalità di Ancelotti. Il centrale del Napoli ha voluto così elogiare pubblicamente il suo allenatore: "A livello umano, prima di essere un grande allenatore, Ancelotti è una persona veramente perbene. Ha molta umiltà – ha spiegato Koulibaly -, molto rispetto per tutti. Soltanto per fare un esempio, sono rimasto incredibilmente sorpreso quando in allenamento ho visto che arrivavano i giovani della Primavera e lui andava a salutarli prima di iniziare a spiegare le cose. Quando vedo queste cose mi accorgo che in questo mondo c’è ancora la gente perbene, per questo ho detto a mia moglie che da grande spero di diventare saggio come lui".