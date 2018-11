La "famiglia interista" di cui ha parlato a fine gara José Mourinho durante l'intervista in cui ha spiegato i motivi del gesto che ha tanto fatto discutere spaccando persino la stampa inglese, non deve essere un concetto astratto. Infatti è stato proprio il neo presidente dell'Inter Steven Zhang a dare concretezza a questa idea mettendo un like al post pubblicato dal profilo Instagram di FcInter1908 con il video dello Special One che, al termine della partita vinta dal suo United contro la Juve, si porta una mano all'orecchio in segno di sfida ai tifosi juventini che lo avevano beccato sia nella gara dell'Old Trafford che in quella dello Stadium con epiteti e insulti.



Il "like" è comparso proprio quasi a voler cementare questo feeling tra Mou e la tifoseria nerazzurra sempre ricordato da Mourinho, specialmente nelle gare contro la Juventus. "I tifosi vivono di ricordi" aveva detto in conferenza stampa alla vigilia del match per spiegare il "fastidio" provato dai bianconeri durante l'epopea mourinhana che condusse l'Inter al Triplete del 2010. Un Triplete che la Juventus stessa sogna e a cui è mancata sempre la vittoria nella manifestazione più importante. Ma in questo caso, lo stesso Mourinho aveva ribadito in diverse occasioni come proprio la squadra di Massimiliano Allegri sia tra le più serie candidate alla vittoria del trofeo.