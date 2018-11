Un riconoscimento difficile da conferire ad un altro gesto tecnico, dopo quello eseguito da Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium contro il Manchester United. Una rete splendida, quella del portoghese, che è scattato sul lancio di 40 metri di Leonardo Bonucci andando ad impattare il pallone a volo. La traiettoria è stata perfetta, andandosi ad infilare in quel poco spazio rimasto tra il primo palo alla sinistra di De Gea e il portiere stesso. Un gol bellissimo, dunque, e anche da ricordare perché è il primo segnato in Europa con la maglia della Juventus. Peccato, tuttavia, che non sia stato decisivo per il risultato, che ha visto gli inglesi battere a sorpresa i bianconeri con una rimonta nel finale grazie all’ottima esecuzione di due palle inattive. La prodezza di Ronaldo – miglior marcatore nella storia della Champions League – ha avuto la meglio sulle altre tre candidature: il bolide dalla distanza di Pavkov in Stella Rossa-Liverpool, lo slalom con tiro all’incrocio di Sterling in Manchester City-Shakhtar Donetsk e la conclusione da fuori area di Otavio in Porto-Lokomotiv Mosca.