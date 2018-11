Probabilmente, non proprio come l’aveva sognato. Il primo gol in Champions League, con la maglia della Juve di Cristiano Ronaldo, è un vero e proprio capolavoro. Non basterà, perché nel finale il Manchester United ribalterà il risultato: i Red Devils andranno via con tre punti d’oro. In chiusura un’esultanza polemica di José Mourinho, beccato dai tifosi della Juve, così come all’andata. Il gol del fuoriclasse bianconero arriva al 65’ di una sfida tiratissima e ben giocata tra Juventus e Manchester United. Ai bianconeri di Massimiliano Allegri, basta un punto per garantirsi già, a due giornate dal termine del girone, la qualificazione agli ottavi di finale. E allora Leonardo Bonucci s’inventa un assist perfetto: il solito lancio dalle retrovie, Cristiano Ronaldo impatta col destro al volo. Senza neanche stopparla. Ne vien fuori una sassata a più di 93 chilometri orari: un bolide imparabile per David De Gea. E poi, l’esultanza. Non quella solita. Uno sguardo alla "tartaruga" con gli addominali. Ronaldo rompe un digiuno in Champions League di 454 minuti. Ma non basta. Perché nel finale, la Juve molla. Il Manchester United vince 2-1.