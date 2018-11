"In the name of love". Uno in particolare, quello per Roma e per la Roma. Francesco Totti è già nella storia giallorossa, ma dopo martedì 27 novembre lo sarà ancor di più. Lo storico capitano ha ricevuto, in un Olimpico quasi tutto esaurito - la maglia che lo ha reso il 28° romanista nella Hall of Fame del club giallorosso. La cerimonia è iniziata qualche minuto prima delle 20, mentre dalle 19.30 sui maxischermi dell'Olimpico sono stati proiettati video-tributi dedicati al "Capitano". Ad accogliere Totti in campo Paulo Roberto Falcao e Bruno Conti e altri protagonisti della storia della Roma, tra cui altri membri della Hall of Fame. Tanta commozione per Totti per l’ennesimo abbraccio della sua gente.

Le parole di Totti

Con tantissima emozione, l'ormai dirigente giallorosso ha spiegato: "Essere in campo? Non è uguale, sono tappeti diversi". Sarà comunque un giorno da non dimenticare: "Da romano, romanista e capitano, ricevere questa maglia è un privilegio". Sentimenti troppo difficili da descrivere: "Davanti a questo pubblico è sempre emozionante. La cosa più bella è rimanere unito al pubblico come è sempre stato. Sono tutti fratelli e sorelle, li amo. Loro sono nella mia Hall of Fame".