Un 4-1 in Champions subito per mano dell'Ajax dopo le due sconfitte nel Clasico, e quella contro il Girona al Bernabeu, una crisi di cui Santiago Solari non vuole sentire parlare. Eppure tutta la spagna, addetti ai lavori e non, parlano della "fine di un'era" e della necessità di ricostruire il prestigio di una squadra che non c'è più. Chi meglio di Fabio Capello, che il Real lo ha vissuto (e vinto) e ha convissuto anche con le critiche del Bernabeu può spiegare i motisi della crisi del Madrid? E infatti, l'ex allenatore delle merengues ha spiegato a Sky il suo punto di vista. "Il Real visto nelle ultime gare, soprattutto in quelle con il Barcellona mi è parsa una squadra che ha sofferto molto in difesa - ha detto Don Fabio - Un Real non dinamico e senza personalità, perché contro l'Ajax ha giocato con paura e dunque senza personalità. Mentre l'Ajax per tutta la partita ha fatto vedere quanto di buono aveva già fatto nel primo tempo giocato ad Amsterdam".



Sulla questione allenatore e sulle scelte di Solari: "Prima c'era un allenatore spagnolo (Lopetegui ndr), poi hanno chiamato Solari che già conosceva tutti quanti. Hanno fatto giocare dei giocatori giovani, ma dico una cosa, loro hanno fatto bene fuori casa, ma ci sono dei giocatori che fuori casa si sentono più liberi di rischiare, di giocare, ma poi quando giocano al Bernabeu non sono in grado di rendere come potrebbero, soffrono il peso della maglia, non hanno la personalità per affrontare questo titpo di partite. Io ho questa che certi giocatori sono stati sopravvalutati da Lopetegui prima e da Solari dopo. Quali? Mi riferisco a Reguilon a Lucas Vasquez. L'unico che sta facendo qualcosa è Vinicius. Il futuro? Florentino ha sempre detto che Mourinho è il miglior allenatore del mondo e lo ha mandato via malvolentieri, quindi ci sta tutto di richiamarlo".