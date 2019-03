L'esultanza di Evra, adesso, diventa un "caso". Tanto da essere stata segnalata alla Uefa dal Psg, che non l'ha gradita per niente. Riavvolgiamo il nastro: ritorno degli ottavi di finale di Champions, al Parco dei Principi il Manchester United di Solskjaer fa l'impresa e ribalta lo 0-2 incassato all'Old Trafford con un 3-1 maturato all'ultimo minuto che fa impazzire i sostenitori inglesi e, tra questi, anche i francesi Evra e Pogba. L'esultanza dei due, in tribuna, è smisurata, con l'ex difensore - che sforna video sui social a ripetizione - che si arma subito di smartphone per filmare in diretta la sua gioia.

Un video diventato in breve tempo virale e che ha infastidito parecchio i francesi, fino agli ultimi sviluppi della questione, con il Psg che si è rivolto ufficialmente alla Uefa perché intervenga, tramite reclamo inviato alla Uefa stessa e al Manchester United.

La reazione di Evra? Una risata. Sì, perché una volta appresa la notizia, il francese si è sentito quasi onorato di tanta attenzione e ha voluto replicare, ovviamente con un nuovo video su Instagram. Qui Evra continua a prendersi gioco del Psg, dato che scrive "Allarme rosso! Il Psg ha mandato un reclamo alla Uefa per la mia esultanza", per poi argomentare la questione. "Questo è un grande momento nella storia del calcio. Il Paris Saint-Germain si è lamentato con la Uefa per la mia esultanza. È qualcosa di storico", spiega Evra, prima di concedersi una bella risata che la dice lunga sul suo "pentimento".