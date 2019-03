Un momento d’oro per Nicolas Tagliafico. Attualmente impegnato con la Nazionale argentina, il difensore dell’Ajax è stato tra i protagonisti assoluti della straordinaria prestazione dei lancieri contro il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’impresa contro i campioni d’Europa in carica, adesso gli olandesi sono chiamati ad un’altra grande sfida nella principale competizione europea. La Juventus l’avversario nei quarti di finale, per un doppio scontro sulla carta proibitivo. Non secondo Tagliafico però, che ha assicurato di avere grande fiducia in vista dell’incrocio con i bianconeri: "Contro il Real abbiamo fatto una partita perfetta – ha esordito il difensore argentino nel corso di un’intervista concessa a Mundo Deportivo -, la squadra ha dimostrato di avere il reale desiderio di realizzare un’impresa. Avevamo le idee chiare e siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Adesso ci sarà la Juventus, una squadra forte che però affronteremo con la stessa fiducia che abbiamo dimostrato di avere a Madrid".

Cristiano Ronaldo? Si ferma così

E tra i bianconeri, lo spauracchio è senza dubbio Cristiano Ronaldo: "Lui è un giocatore che deve essere fermato grazie al lavoro di tutta la squadra – ha aggiunto Tagliafico -, i giocatori di questa qualità dobbiamo affrontarli con tutte le nostre armi. Dobbiamo cercare di mantenere il possesso palla e tenere in mano le redini del gioco. Non sarà per nulla facile, ma si gioca su 180 minuti e dobbiamo preparare strategicamente molto bene queste due partite".



Felice dell’interesse di Barcellona e Atletico

Tagliafico ha poi parlato di mercato. Secondo diverse fonti spagnole, il difensore dell’Ajax è finito nel mirino di diversi grandi club, tra i quali Barcellona e Atletico Madrid: "In questo momento non mi piace parlare di cose di questo genere, la mia concentrazione deve rimanere sul presente. Mi godo il mio momento con il mio club e con la Nazionale – ha precisato il difensore -, quindi non voglio pensare ad altro anche per non mancare di rispetto all’Ajax. Ma certamente è bello che si parli di me, vuol dire che sto facendo le cose per bene. Però lo ripeto, per ora voglio rimanere concentrato solo sul presente".