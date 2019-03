Cercherà una panchina da giugno, ripartendo da un nuovo club e non da una nazionale, così ha detto di recente José Mourinho. Nel frattempo, rimasto a piedi dopo l'esonero dal Manchester United, lo Special One può dedicarsi all'osservazione e all'analisi del mondo del pallone, azzardando anche qualche previsione. Come nel caso della Champions, competizione che gli è cara avendola vinta due volte e di cui conosce bene insidie, intrecci, segreti. La finale? Mourinho la "vede" già e predice Juventus-Barcellona.

Il nuovo tabellone "tennistico" gli dà una mano, nel senso che le strade dai quarti in poi sono già tracciate, e si tratta "solo" di azzeccare chi arriverà fino in fondo da una parte e dall'altra. "La Juventus e il Barcellona sono due grandi candidate per questa Champions League , ma ci sono anche le squadre inglesi, l'Ajax e il Porto. Tutti parlano di Ronaldo e Messi, ma io preferisco parlare di Juventus e Barcellona", le parole dello Special One rilasciate a FrancePress.

"Il mondo si concentra di più sulle individualità, ma io sarò sempre un allenatore di calcio e il calcio continua ad essere uno sport di squadra. Juve e Barça, però, hanno esperienza, talento e un giocatore speciale a testa. Normalmente, dove ci sono questi giocatori speciali, le squadre finiscono per diventare le migliori".

Ovviamente Mou non ha nessuna voglia di limitarsi a fare lo spettatore anche nella prossima stagione, e allora approfitta anche per un "appello" personale: "Spero di tornare presto in corsa per la Champions, ma a volte, quando sei fuori, devi imparare a vincere altre cose. Quando sono arrivato al Manchester United nel 2016, non eravamo in Champions e ho dovuto vincere l'Europa League. Se potessi vincere una terza Champions sarebbe spettacolare, ma anche se dovessi vincere una terza Europa League non sarebbe male".