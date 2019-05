Pochi giorni separano Tottenham e Liverpool dalla finalissima di Champions League, appuntamento tutto inglese tra Pochettino e Klopp per conquistare il trofeo più importante su scala europea. Scorre il countdown per sabato al Wanda Metropolitano, un match dalla portata storica che precederà di poche ore un’altra partita a suo modo memorabile. Ne sa qualcosa il Lealtad, club asturiano di Villaviciosa, che si è visto sconvolgere i piani proprio dall’epilogo di Champions in programma a Madrid. Colpa dei prezzi vertiginosi degli alberghi della Capitale spagnola, destinazione dell’incontro fissato domenica contro il Getafe B sulla strada della promozione nella Segunda B spagnola.

Già, perché i Leales allenati da Samuel Baños, campioni del gruppo II della Tercera División nazionale, sono in corsa per la scalata nella categoria superiore e scenderanno in campo il giorno seguente a Tottenham-Liverpool. E per aggirare i costi proibitivi degli hotel di Madrid, evidentemente troppo ingenti per le tasche della società, come riporta Marca il Lealtad si vedrà costretto a trascorrere la notte in una residenza studentesca della Capitale: il Colegio Mayor Alfonso X El Sabio, nota sede universitaria, diventerà quindi il quartier generale della squadra verso l’importantissima sfida in programma domenica. I giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti condivideranno la notte con gli studenti oltre alla cena e alla colazione. Una notte prima degli esami sui generis per il Lealtad, soluzione d’emergenza ma senz'altro indimenticabile.