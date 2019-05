Pochi giorni ad una delle partite più attese dell’anno, la finale di Champions League che per questa edizione vedrà contrapposte Liverpool e Tottenham. “Sono due squadre che si conoscono bene. A parte questo, è una finale e bisogna prepararsi studiando i punti di forza e i punti deboli degli avversari. In questo non è diversa dalle altre finali. Se siamo al massimo, siamo una squadra difficile da affrontare, ma lo è anche il Tottenham. Un proverbio tedesco dice: ‘La terza volta è quella buona’. Al Mainz ho mancato la promozione due volte e l'ho conquistata alla terza. Speriamo che valga anche per la Champions League” ha detto Jurgen Klopp nell’intervista rilasciata al sito ufficiale dell’UEFA. Il tedesco ha raccontato le prime fasi del suo lavoro con il Liverpool: “I giocatori conoscevano le mie idee già dopo cinque giorni e ovviamente conoscevano sia me che il Dortmund. Dovevamo giocare in un certo modo, era chiaro, ma non ho voluto spingere subito al massimo. Bisognava sfruttare le qualità dei giocatori e dare loro più fiducia, per convincerli che fossero quelli giusti per questa squadra”.

L’esperienza al Mainz

Ciò che ha influenzato maggiormente il lavoro di Klopp è stata l’esperienza al Mainz. “Ci sono stato per 18 anni. L'ho detto tante volte, ma lo ripeto volentieri: Wolfgang Frank [ex allenatore del Mainz] ha influenzato tutti noi. È stato lui a portare il nostro calcio a un altro livello. Ha risolto le nostre carenze, i nostri errori, e ci ha permesso di diventare una squadra ben organizzata e capace di vincere contro le grandi. Lì ho imparato che le più grandi sconfitte ti insegnano a diventare più forte” ha concluso l’allenatore tedesco.