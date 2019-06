L’edizione 2018-2019 della Champions League si è conclusa. La vittoria del Liverpool ha permesso anche la definizione di quello che sarà il quadro del prossimo torneo (la finale si giocherà il 30 maggio 2020 a Istanbul, in Turchia), che prenderà il via il 25 giugno con la prima fase preliminare. Delineate le fasce per il 2019-2020: i Reds, campioni, si confermato testa di serie, mentre sarà in seconda fascia il Tottenham, uscito sconfitto dalla finale di Madrid. La fase a gironi della prossima Champions comincerà invece il 17 settembre, ma per conoscere la composizione dei quattro gruppi bisognerà attendere il sorteggio, in programma a Montecarlo il prossimo 29 agosto.

Le fasce delle italiane

In prima fascia, tra le teste di serie, ci sarà la Juventus, che ha vinto in Serie A e che quindi dovrebbe approfittare di un girone sulla carta più semplice. Attenzione, però, alle insidie: in seconda fascia, infatti, ci sono big di spessore come Real e Atletico Madrid, o come lo stesso Tottenham. In seconda fascia anche il Napoli di Ancelotti. L’Inter sarà invece inserita in terza fascia e potrebbe dunque incontrare squadra molto pericolose, ma inizialmente - come da regolamento - non le italiane. L’Atalanta, infine, alla prima partecipazione in Champions League, partirà naturalmente dalla quarta e ultima fascia ed è destinata, salvo incroci fortunati, a un girone di ferro.

Le quattro fasce

1^ FASCIA: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Zenit San Pietroburgo, Liverpool e Chelsea,

2^ FASCIA: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham

2^ o 3^ FASCIA: Benfica, Lione

3^ FASCIA: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter.

3^ o 4^ FASCIA: Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia

4^ FASCIA: Atalanta, Lille

Big al preliminare

Porto e Ajax, qualora dovessero qualificarsi per la fase a gironi, finirebbero in seconda fascia, facendo scalare in terza Benfica e Lione. Dinamo Kiev e Celtic invece finirebbero in terza fascia, facendo scendere in quarta Galatasaray e Lipsia. Tutte le altre squadre che dovessero superare i turni preliminari finirebbero in quarta fascia.