Per la vittoria del Liverpool in Champions League, c’è una squadra di Serie A che può festeggiare: è la Roma, che dal successo dei Reds contro il Tottenham ha ottenuto ben 4.5 milioni di euro. Il merito - se così vogliamo definirlo - è di Mohamed Salah, autore del primo gol (su rigore) in finale, e Alisson Becker, due che in giallorosso ci hanno giocato e proprio da lì sono volati in Inghilterra da Klopp. Il motivo delle entrate a favore del club della Capitale risiede proprio nel contratto stipulato al momento del trasferimento dei due giocatori: i 4.5 milioni derivano infatti dai bonus previsti dagli accordi per le cessioni di Salah, di due anni fa (42 milioni di euro più 8 di bonus), e di Alisson, la scorsa stagione (62 milioni più 10 di bonus). Entrata economicamente importante che la Roma potrà utilizzare da subito per il mercato e per rendere maggiormente competitiva la rosa in vista della prossima stagione.