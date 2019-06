Marketing illegale: il perché dell’invasione

In campo senza chiedere selfie né abbracciare i giocatori, la 23enne russo-americana continua a far parlare di sé accumulando followers su followers sul suo profilo Instagram. Iniziativa legata alla promozione dell'attività del compagno Vitaly Zdorovetskiy, 27enne americano di origine russa che si ispira al più noto Dan Bilzerian e dalla parabola non convenzionale: ex pornoattore riciclatosi in YouTuber, Vitaly vanta oltre 10 milioni di iscritti al suo canale dove i video risultano spesso censurati. Si parla di pranks ovvero scherzi, troppe volte di cattivo gusto tra nudità e volgarità, contenuti che non piacciono ai moderatori della piattaforma web e che hanno costretto Zdorovetskiy a trasferirli sul proprio sito. Nient’altro che uno spot illegale quello orchestrato dalla coppia, iniziativa che tuttavia ha garantito allo youtuber circa 4 milioni di dollari (secondo le ultime stime) senza calcolare i followers in ascesa sui rispettivi account Instagram. Va ricordato che lo stesso Vitaly si era reso protagonista di un’analoga invasione di campo durante i Mondiali del 2014 in Brasile: si trattava della finale tra Germania e Argentina quando, proprio come la fidanzata Kinsey, fece irruzione a petto nudo con la scritta Natural Born Prankster ("Nato per fare scherzi"), promozione della propria attività su YouTube. Dopo aver cercato di baciare Höwedes, venne bloccato dalla security e bandito dalle principali competizioni calcistiche mondiali.