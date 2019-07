Una Champions non si vince tutti i giorni. Soprattutto se di anni ne hai appena compiuti 19 e sei un giovane talento in rampa di lancio. Nella panchina dei Reds c'era anche lui al Wanda Metropolitano di Madrid, Rhian Brewster, attaccante classe Duemila tra i sostituti di Klopp anche nell'impresa di Anfield in rimonta contro il Barcellona. Zero minuti giocati (così come in Premier) ma evidentemente portafortuna naturale per il Liverpool campione d'Europa. La medaglia, in quella notte di Madrid, l'ha ricevuta anche lui. E ora sembra volerne far sfoggio praticamente in ogni momento.