Firmino esagerato, che tatuaggio per la Champions League

Vincere una Champions League non capita tutti i giorni ed è uno dei traguardi più ambiti per un calciatore professionista. Ecco perché quando questo trofeo - che ha qualcosa di speciale rispetto agli altri - finalmente arriva, viene celebrato in tutti i modi possibili. Uno dei più diffusi è senza dubbio farsi un tatuaggio che ricordi l'impresa: la data, la riproduzione del trofeo o qualcosa di personale che possa ricondurre a quel successo. Se sei Roberto Firmino, però, decidi di fare le cose in grande. L'attaccante brasiliano infatti si è fatto tatuare il momento in cui alza al cielo la coppa: tanto per essere chiari...



Non solo Champions: Firmino celebra anche la Coppa America



E non finisce qui. Firmino è infatti reduce anche dalla vittoria in Coppa America. E nella foto postata su Instagram, ancora in vacanza, si intravede anche il tatuaggio che celebra la vittoria in patria. Questa volta è la riproduzione di uno dei classici momenti che arrivano dopo la vittoria di un trofeo, cioè quello della foto con la famiglia e la coppa. Insomma, nessun messaggio criptico: chi incontrerà Firmino, magari in spiaggia, avrà ben chiaro il palmares del brasiliano.